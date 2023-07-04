بوغالي يندد بعدوان الإحتلال الصهيوني على جنين

ندد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، بعدوان الاحتلال الصهيوني على جنين بالضفة الغربية في فلسطين. حيث دعا برلمانيي العالم لتنديد بها وإدانتها.

وأكد بوغالي خلال اشرافه على حفل لتبادل التهاني بمناسبتي عيدي الأضحى والاستقلال أن الجزائريين هم أدرى الشعوب بمثل معاناة الفلسطينيين. لما عانوه من ويلات الاستعمار الفرنسي الغاشم وبما دفعوه من ثمن غال لاسترجاع الحرية والعودة إلى معالم الهوية.

هذا وقد ترحم رئيس المجلس الشعبي الوطني، على شهداء الجزائر الأبرار وتمنى حياة مديدة لمن بقي منهم وذلك قبل أن يعرج مثنيا على ما شكلته هذه المحطة من نتائج فارقة على تاريخ ومستقبل الجزائر مواقفها من مختلف القضايا الراهنة.

ليديا كبيش

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