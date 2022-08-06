بوغالي يمثل رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لكولومبيا

6 أغسطس، 2022
 كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني لتمثيله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية كولومبيا الجديد Gustavo Petro Urrego، المنتخب يوم 19 جوان 2022.
ووفقا لبيان للمجلس الوطني الشعبي، عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، فإن مراسم التنصيب  ستجرى يوم غد الأحد  بالعاصمة الكولومبية بوغوتا.
 وينتظر أن يكون لرئيس المجلس الشعبي الوطني لقاء مع نظيره الكولومبي دافيد رسيرو، زروي بريراس، رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي حول التعاون البرلماني الثنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن علاقات الصداقة والتضامن والتعاون بين الجزائر وكولومبيا علاقات مميزة ويسعى البلدان إلى تعزيزها من خلال مشاورات ثنائية دورية، وقد تجسد هذا المسعى بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات شملت المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
وأما على الصعيد البرلماني فقد تم تنصيب المجموعتين البرلمانيتين للصداقة الجزائر-كولومبيا في 8 ماي 2022، وكولومبيا –الجزائر في 10 ماي 2022.
رمزي أحمد توميات
6 أغسطس، 2022

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