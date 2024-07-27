بوغالي يلتقي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم، بمقر إقامته، في إطار زيارته الرسمية التي قادها إلى تونس على رأس وفد برلماني، وزيرة التجارة التونسية، كلثوم بن رجب، والوفد المرافق لها.

وأشادت الوزيرة التونسية، خلال هذا اللقاء، حسب ما كشفه بيان المجلس الشعبي الوطني، بالعلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع البلدين والشعبين، كما نوّهت بمستوى التنسيق بين القيادتين التي تعززت وعرفت منحنيات تصاعدية، كما ركّزت على ما تم إنجازه من الجانبين من خلال اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية ومخرجاتها التي كانت بناءة.

وذكّرت كلثوم بن رجب، في ذات السياق، بأن نسبة النمو المتبادل زادت بـ 15% سنة 2023، نتيجة تذليل الصعوبات الفنية والإجرائية، وأبرزت أن لقاء قمة القادة بين الجزائر وتونس وليبيا أعطى دفعا قويا للعلاقات وطور من اتفاقية الشراكة للتبادل الحر الذي يتطلب المزيد من التنسيق والتشاور، خاصة من أجل تطوير وتنمية المناطق الحدودية لما لها من انعكاس على الساكنة والحد من الآفات المختلفة وخلق فرص الشغل.

وهنأ إبراهيم بوغالي، من جهته، الشعب التونسي بمناسبة العيد السابع والستين، وذكّر بمستوى العلاقات الممتازة التي تطبع الجانبين، والمستمدة من التاريخ المشترك والمتطلعة لآفاق رحبة من الانسجام والتعاون والعمل المشترك بغية إحداث التطور المنشود في البلدين، وهو ما يعكس الإرادة السياسية لقادة البلدين، وقد كان لقاء القمة بين الجانبين وكذا الجانب الليبي-يضيف بوغالي- صورة واضحة على ما بلغته العلاقات من تقدم وتناغم يهدف إلى تفعيل كل سبل التعاون والتبادل والتشاور، في إطار نظرة استراتيجية على اعتبار أن المصالح المشتركة تحتم تقوية هذه المناعة المتبادلة في ظل عالم يعرف من التكتلات الاقتصادية والتجارية وخلق مناطق تسهم في تطوير البلدان.

كما عرّج بوغالي على البعد الإفريقي للبلدين، وحتمية ولوج السوق الافريقية التي هي الامتداد الطبيعي للبلدين الطامحين إلى زيادة النمو.

وذكّر إبراهيم بوغالي، بما أحدثته الجزائر من تقدم في طريق ترشيد الاستيراد وتشجيع التصدير والعمل على رفع المداخيل، وهو ما ترجمته حسبه، جملة القوانين التي تكيفت مع هذا التوجه الجديد الذي تعرفه الجزائر.

يذكر أن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كانت قد نوّهت بالتطور الحاصل في الجزائر من خلال وضع استراتيجية للتصدير، وقانون التجارة الحرة، وهو ما يدفع البلدين وعلى حميع المستويات إلى مضاعفة الجهد والمزيد من التنسيق، وتبادل التجارب والخبرات والمهارات خدمة لشعبي البلدين وللمنطقة.

هذا وحضر اللقاء، عن الجانب الجزائري، كل من النواب، بوشيخي شيخ، وفوزي بن عمر، وبرهوم سميرة، وسفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال.

شرف الدين عبد النور