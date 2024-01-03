بوغالي يشرف على تنصيب “الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ” و”الشبكة البرلمانية للشباب”

أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بملحقة المجلس الكائنة بالعناصر، على تنصيب “الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ” و”الشبكة البرلمانية للشباب”، و ذلك بحضور نواب الرئيس، المسعود قصري، احسن هاني، عبد الوهاب دايرة، وكذا إبراهيم صعدلي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد صادوق رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وعبد القادر بريش رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، حسب حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن إنشاء “الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ” يشكل انعكاسا للمجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية البيئة ومكافحة آثار التغيرات المناخية على الصعيدين الوطني والدولي، مضيفا في هذا الشأن أن المجلس يتطلع إلى مرافقة جهود الدولة في سياساتها، لاسيما من خلال اقتراح مشاريع قوانين والمساهمة في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي تواجهها الجزائر.

وفيما يتعلق بـ”الشبكة البرلمانية للشباب”، أكد بوغالي أنها ستعمل بدورها على تنمية الثقافة السياسية لدى الشباب وتكوينه باعتباره القوة الحقيقية التي تصنع التغيير والمستقبل.

وخلال التنصيب إعتبر النائب عبد الله شنيني، رئيس الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ، أن لهذه الشبكة دور كبير على المستويين المحلي والدولي ووعد بالعمل بالشراكة مع كل الفاعلين من أجل تقديم اقتراحات حول التصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت تشكل تحديا عالميا.

من جهته، ثمّن رئيس “الشبكة البرلمانية للشباب” النائب عبد السلام باشاغا إستحداث هذه الشبكة التي لا يتجاوز سن أعضائها 40 سنة من بينهم 11 امرأة، وعبر عن تفاؤله بأن تشكل هذه الآلية لبنة جديدة تضاف لصرح المؤسسات والهيئات التي تعنى بمشاريع الشباب وبقضاياهم، يختم بيان المجلس.

شرف الدين عبد النور

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