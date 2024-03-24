بوغالي يشرف على اجتماع لتنسيق مواقف الدول الراغبة في إدراج بند طارئ حول فلسطين

أشرف إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الإتحاد البرلماني العربي، أمس السبت، بجنيف، على اجتماع تشاوري ضم ممثلي دول جنوب إفريقيا، الأردن، ماليزيا، أندونيسيا ودولة فلسطين، وذلك بهدف تنسيق المواقف بينها حيال تقديم بند طارئ يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وعلى اعتبار أن كل واحد من الدول المشاركة في هذا الاجتماع كانت تعتزم تقديم بند طارئ في هذا الموضوع، فقد خُصّص هذا الاجتماع، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، للخروج بصيغة توافقية لهذا البند الطارئ والاتفاق على حشد الدعم لإدراجه في أشغال الجمعية العامة 148 الاتحاد البرلماني الدولي.

شرف الدين عبد النور

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