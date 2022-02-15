بوغالي يشارك في مؤتمرين برلمانيين بالقاهرة

15 فبراير، 2022

سيشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بالقاهرة، على رأس وفد من الغرفتين، في أشغال مؤتمرين برلمانيين عربيين، وحسب بيان للمجلس.

وحسب نص البيان، سيشارك بوغالي على رأس الوفد في كل من المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي. المقرر عقده يومي 17 و18 فيفري الجاري، وكذا المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية المقرر يوم 19 من نفس هذا الشهر.

كما سيكون لرئيس المجلس تدخل في أشغال المؤتمرين، وسيجري عددا من المباحثات على هامشها مع بعض من نظرائه.

ووفقا لذات البيان، ستكون هذه المشاركة، فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم المنطقة العربية، كما ستشكل سانحة لبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال البرلماني.

ليديا كبيش

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