بوغالي يستقبل سفير روسيا الفيدرالية لدى الجزائر وهذا مادار بينهما

بوغالي يستقبل سفير روسيا الفيدرالية لدى الجزائر وهذا مادار بينهما

استقبل اليوم الاثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمقر المجلس سفير روسيا الفيدرالية لدى الجزائر فاليريان شوفايف، حسبما أفاد به المجلس في بيان له.

واستعرض بوغالي واقع العلاقات الثنائية المتجذرة في التاريخ وسبل الرقي بالتعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التشاور بين مجموعتي الصداقة.

ودعا ذات المتحدث رجال الأعمال من روسيا للقدوم إلى الجزائر واستغلال فرص الاستثمار فيها وتنويعها لتشمل مزيدا من المجالات، مبرزا في ذات الوقت الأهمية التي توليها الجزائر لتعزيز تعاونها مع روسيا لاسيما في مجالات التعليم العالي، السياحة والثقافة.

وبالمناسبة كشف رئيس المجلس أن نهاية شهر نوفمبر الجاري ستكون موعدا لإطلاق برنامج عمل مكثف للمجموعة البرلمانية للصداقة وأوضح بأن ترقية العلاقات مع روسيا ستكون ضمن أولويات هذه النشاطات باعتبار الصداقة التي تجمع البلدين.

على صعيد آخر استعرض، بوغالي مواقف الجزائر إزاء عدد من المسائل الإقليمية والدولية ودعا إلى إيلائها العناية المناسبة بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين، وأما بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فأوضح السيد بوغالي أن الجزائر تدعو إلى إيجاد حل سلمي ينهي هذه الأزمة.

ومن جهته، أكد السفير أن العلاقات مع الجزائر قوية وأعرب عن استعداده للمساهمة في تطويرها لاسيما في مجالات التعليم والصناعة والطاقة، وبالمناسبة أعرب السيد شوفايف عن تفاؤله بمخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة وقال بأن نتائجها ستكون مثمرة.

وفي نفس السياق، شدد ذات المتحدث على ضرورة إنعاش علاقة التعاون على المستوى البرلماني، كاشفا عن وجود استعداد لتبادل الزيارات سواء على مستوى الرئيسيين أم لجنتي الخارجية أم مجموعتي الصداقة.

ولدى حديثه عن الأزمة مع أوكرانيا استعرض السفير وجهة نظر بلاده، اين أكد أن روسيا تقدر عاليا موقف الجزائر المتوازن إزاء هذه المسألة.

رمزي أحمد توميات

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