بوغالي يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر

إستقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بمقر المجلس، سفير جمهورية كوريا لدى الجزائر، يوكي جون.

و في بداية اللقاء، ذكّر رئيس المجلس بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتي اعتبرها استراتيجية، كما عبّر عن أمله في أن ترقى هذه العلاقات إلى مستوى الإمكانيات الموجودة لدى البلدين خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.

وفي هذا الإطار، أشار بوغالي إلى أن قانون الاستثمار يفتح أفاقا جديدة للمستثمرين الأجانب من خلال الامتيازات التي يمنحها، ودعا رجال الأعمال الكوريين إلى الاطلاع على إمكانيات الاستثمار التي تزخر بها الجزائر خاصة وأن المنتوج الكوري لديه مكانة خاصة لدى المستهلك الجزائري.

على الصعيد البرلماني، ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني التعاون القائم بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، ودعا إلى تظافر الجهود في سبيل تعزيز العمل المشترك وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، مشيرا إلى تنصيب مجموعة الصداقة الجزائر – كوريا في شهر فيفري 2022.

وبالمناسبة، أكد إبراهيم بوغالي استفادة المجلس الشعبي الوطني من التجربة الكورية من خلال تكوين العديد من موظفي وإطارات المجلس في البرلمان الكوري.

على الصعيد الدولي، جدّد رئيس المجلس التأكيد على ثبات المواقف الجزائرية من القضايا الدولية بالتزام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، واستعرض موقف الجزائر من الوضع في فلسطين والصحراء الغربية ومنطقة الساحل منتقدا سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الدول في التعامل مع هذه القضايا.

من جهته، جدّد السفير الكوري دعوة بلاده لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في قمة كوريا–إفريقيا المزمع عقدها السنة المقبلة بجمهورية كوريا.

وفي سياق أخر، أكّد السفير سعيه لتعزيز العلاقات بين البلدين وعبّر عن فخره بالشراكة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، كما أكّد على ضرورة فتح أفاق جديدة للتعاون لا سيما في مجال الاستثمار ورفع حجم التبادل التجاري بين الجزائر وكوريا.

وبخصوص التعاون البرلماني، أشار السفير الكوري بالجزائر إلى ضرورة تفعيل دور لجان الصداقة وفتح قنوات للحوار وتبادل الخبرات خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في جمهورية كوريا خلال شهر أفريل 2024.

و حضر اللّقاء، سالم زنطار، نائب رئيس المجلس ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- كوريا، و إبراهيم صعدلي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

شرف الدين عبد النور

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