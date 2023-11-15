بوغالي يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى الجزائر

إستقبل، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بمقر المجلس، سفير جمهورية تركيا لدى الجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز.

و أثنى رئيس المجلس خلال هذا اللقاء على مستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وما يرافقها من ديناميكية متسارعة على شتى مستويات التعاون وأكد تطلع الجزائر إلى تطوير هذه العلاقات انطلاقا من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين.

و في هذا السياق، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن التعاون البرلماني مازال بحاجة إلى دفعة ترقى به إلى المستوى المطلوب، وأكد أن مجموعة الصداقة يجب أن تلعب دورا كبيرا في تطوير هذا الرافد المهم من آليات التعاون الثنائي.

و في صعيد آخر، نوّه إبراهيم بوغالي بأن المؤشرات الاقتصادية تدلّ بوضوح على وتيرة مرضية وأضاف أن رفع معدلات التبادل الاقتصادي والتجاري متاح لاسيما بالنظر إلى ما يوفره قانونا الاستثمار والعقار الاقتصادي من حوافز مغرية للمستثمرين.

و دعا بوغالي إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والثقافة وحث على ضرورة خلق أطر جذابة لربط الأجيال بتاريخها المشترك.

وبخصوص المسائل الدولية، أكد رئيس المجلس أن الجزائر لها مواقف ثابتة مبنية على احترام سيادة الدول والنأي عن التدخل في شؤونها الداخلية وستعرض بالمناسبة مواقفها من الوضع في فلسطين والصحراء الغربية ومنطقة الساحل.

في هذا المقام، أوضح بوغالي أيضا أن مشاكل الهجرة غير الشرعية وتجارة الأسلحة التي تعانيها المنطقة بحاجة إلى معالجة وفق مقاربة شاملة تأخذ بالحسبان أسبابها العميقة.

من جهته، أثنى السفير التركي على العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين وتحدث بإسهاب عن مراحل كثيرة من تاريخهما المشترك واقترح التفكير في بلورة جهود يقوم مختصون من البلدين لكتابته وحمايته من تزييف المغرضين.

و شكّل اللقاء فرصة قدم فيها السفير التركي لمحة عما حققه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وآفاقه التي يتوقع لها أن تعرف ازدهارا كبيرا لاسيما بعد الاتفاقيات العديدة التي وقعها البلدان.

و نال الجانب الثقافي نصيبا من عرض السفير الذي كشف عن قرب افتتاح مركز ثقافي تركي بالجزائر، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...