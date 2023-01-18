بوغالي يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية

استقبل ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بمقر المجلس. سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر شاكر عطا الله العموش، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وحسب نص البيان، فقد تناول هذا اللقاء واقع العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وما عرفته من دينامكية إيجابية. لاسيما بعد لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع أخيه عاهل المملكة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. عند زيارته الجزائر شهر ديسمبر الماضي.

واستعرض بوغالي في هذا السياق إمكانيات تطوير التعاون الثنائي. ولا سيما على الصعيد البرلماني الذي أكد ضرورة إنعاشه وبعثه ليرقى الى مستوى العلاقات السياسية.

وفي هذا الخصوص، استعرض رئيس المجلس وجه التعاون في باقي الأصعدة. وأعرب عن أمله في أن يمتد إلى قطاعات أخرى كالتعليم العالي والسياحة وغيرها من القطاعات.

من جهته، أعرب السفير عن ارتياحه للعمل المنجز في مجال بناء الشراكات والتعاون بين البلدين. وأكد عزمه على المساهمة في تنويع مجالاتها واستغلال كل الإمكانات المتاحة لذلك.

وفي ختام حديثه، نقل السفير لرئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة من نظيره رئيس مجلس النواب لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية.

ليديا كبيش

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