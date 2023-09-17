بوغالي يستقبل رئيس مجلس الشورى العماني

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني , إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد في الجزائر العاصمة، رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي والوفد المرافق له.

وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس الشورى العماني في تصريح للصحافة أن زيارته إلى الجزائر تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى العماني والبرلمان الجزائري.

ونوه بالمناسبة بحرص الجانبين على التنسيق حول العديد من القضايا على مستوى الاتحاد البرلماني العربي والإسلامي والدولي، مشيرًا إلى توافق الطرفين حول القضايا المطروحة سواء على الصعيدين العربي والإسلامي أو الدولي.

وأضاف أنه تم في نفس الإطار طرح استفسارات حول آلية التعاون مع البرلمان الجزائري وتبادل الزيارات في إطار التعاون والتنسيق المشترك، مؤكدًا أن اللقاء كان مثمرًا وأظهر وجود توافق كبير حول المسائل البرلمانية والسياسية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، أعرب الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي.

يجدر بالذكر أن رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان قد زار الجزائر في زيارة تستمر لمدة ستة أيام حيث وصل الى البلاد يوم الخميس الماضي.

خديجة مقداد

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