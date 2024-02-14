بوغالي يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير

إستقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير، فؤات أوكتاي والوفد المرافق له، وذلك بحضور سفير جمهورية تركيا بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوكيلماز.

وشكّل اللقاء حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فرصة استعرض خلالها الطرفان مختلف أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين، في إطار المضي نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي وضعها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.

وفي هذا السياق، أكدّ بوغالي على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات البرلمانية، بما فيها تكثيف الزيارات في الاتجاهين بهدف مرافقة التقارب الموجود بين حكومتي البلدين في شتى المجالات.

كما وقف الجانبان على تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية والوضع في ليبيا والساحل الإفريقي.

وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عدوان غاشم، وسط لامبالاة من الدول ذات النفوذ العالمي، مستنكرا الانحياز الفاضح لهذه الدول للاحتلال الصهيوني وتوفير مظلة وغطاء يمكنه الإفلات من العقاب.

وأضاف بوغالي، أن الجزائر ومن منطلق مباشرة ولايتها بمجلس الأمن الدولي، ستعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل إيجاد مخرج سريع وفوري للإبادة والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مذكرا في نفس السياق بـالعقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر القائمة على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

من جهته، أبدى فؤات أوكتاي، ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدا جاهزية بلاده لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين، ودعا إلى ترقية هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل مجالات أرحب تناسب مقدرات الدولتين وتتلاءم مع العوامل المشتركة بين الشعبين التركي والجزائري.

وفي سياق متصل، أوضح أوكتاي أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي حدثت في الجزائر سواء على مستوى قانون الاستثمار أو قانون العقار الصناعي، كما ذكّر ذات المتحدث بتواجد 1500 شركة تركية تعمل في الجزائر، مما يدل على مدى اهتمام تركيا بالاستثمار في الجزائر.

كما أبرز رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير، سعي السلطات التركية إلى تجاوز التبادل التجاري التقليدي للمرور إلى مجالات أخرى منها مجال التعاون في الصناعة العسكرية و مجال الفلاحة و الزراعية و الصحة و الطاقة المتجددة، آملا أن تتم المصادقة على الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومتين على مستوى المجالس البرلمانية في البلدين، من أجل الإنطلاق في مرحلة أخرى تعزز العلاقات أكثر.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أشار أوكتاي أنه تم تسجيل تطابق الآراء بين البلدين، في انتظار أن تتحول إلى ممارسة سياسية فعلية تعجّل بحل المشكل الذي يعيشه الفلسطينيون، مؤكدا أن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي هو إبادة جماعية وتطهير عرقي يستوجب التعجيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وقرارات محكمة الجنايات الدولية في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن اللقاء، جرى بحضور كل من رابح بوثلجة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، المسعود قصري، نائب رئيس المجلس ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر تركيا، عبد الوهاب أيت منقلات، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، و عبد القادر بريش رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني.

شرف الدين عبد النور

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