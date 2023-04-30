بوغالي يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية زمبابوي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين رئيس المجلس الوطني لجمهورية زمبابوي Jacob Mudenda وذلك في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم إلى غاية الجمعة 5 ماي القادم، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح المصدر، أن هذه الزيارة تدخل في إطار توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع بين المجلسين والتي تعكس روابط الصداقة المتجذرة بين الجزائر وزمبابوي.

وستكون الزيارة سانحة لتعزيز العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود، كما ستكون سانحة لبحث وتدارس آليات ترقية التعاون المشترك في المجالات المختلفة وبذل المزيد من الجهد للارتقاء به إلى مستوى العلاقات الثنائية الجيدة

كما سيجري موديندا خلال إقامته بالجزائر محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان كما سيعقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في الدولة، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

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