بوغالي يدين الهجوم الإرهابي على مرقد “شاه جراغ” بإيران

16 أغسطس، 2023

أدان رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ابراهيم بوغالي، الهجوم الإرهابي على مرقد “شاه جراغ” بإيران

وجاء في  بيان للمجلس، “إثر هذا الحادث المأساوي قدم بوغالي تعازيه الى رئيس مجلس الشورى الإيراني ومن خلاله لعائلات الضحايا والمصابين”

وأكد يوغالي اعاطفه وتضامنه معهم في هذا الظرف الأليم، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، يضيف البيان

وللتذكير فقد أودى الهجوم الذي وقع يوم 13 أوت الجاري بالعديد من الضحايا والمصابين بين زوار مرقد “شاه جراغ” في مدينة “شيراز” الإيرانية.

ليديا كبيش

16 أغسطس، 2023

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