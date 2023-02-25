 بوغالي يدعو لترتيب الأولويات بواقعية لمواجهة تحديات المنطقة العربية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، بالعاصمة بغداد، أن البلدان العربية تتطلع إلى نظام دولي أكثر عدالة. بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين، نظام يكون لها فيه وزن معتبر

وأوضح بوغالي، خلال تدخله بالمؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي ان هذا الأمر ممكن التحقيق. لاسيما إذا وظفت الثروات وتوحدت الكلمة، مضيفا أن هذا الاجتماع يجب أن يكون فرصة لتركيز الجهود. والطاقات على الأهداف الإستراتيجية التي تفرضها تطلعات الشعوب العربية. لاسيما في ظل التقلبات والأحداث المتسارعة التي يمر بها العالم.

وحذر ذات المتحدث، من التحديات التي تواجه المنطقة العربية مثل الأزمات المعقدة نتيجة التدخلات الخارجية. وكذا استمرار خطر الإرهاب والجريمة المنظمة واستهداف الأمن الفكري والاجتماعي، إلى جانب التغيرات المناخية، فضلا عن الأزمة الأوكرانية.

كما أكد رئيس المجلس، أن مواجهة تداعياتها تتطلب ترتيب الأولويات في البرلمانات العربية بواقعية وتبصر، مبرزا أن الجزائر ستبقى دوما إلى جانب العراق حتى يستعيد عافيته ويحافظ على وحدته ويحقق استقراره وسيادته.

في حين جدد نفس المسؤول دعم الجزائر الثابت للقضايا العادلة ووقوفها إلى جانب الأشقاء في سوريا وليبيا ولبنان والسودان والصومال.

كما أشار بوغالي، الى أن يشير إلى عدالة القضية الفلسطينية داعيا إلى مواصلة مساندتها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. والظفر بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأوضح أن مخرجات القمة العربية، التي انعقدت بالجزائر. من شأنها أن تكون أداة لتحقيق هذا المبتغى.

واختتم رئيس المجلس كلمته موجها الدعوة للمشاركين من أجل مواصلة المد التضامني مع شعبي سوريا وتركيا .إلى غاية تجاوز آثار الكارثة التي ألمت بهما.

رمزي أحمد توميات

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