بوغالي يدعو لابتكار طرق مستحدثة لنصرة القضية الفلسطينية

قال ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، اليوم، خلال إشرافه بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، على فعاليات المؤتمر الـ 36 للإتحاد البرلماني العربي، أنه أصبح لزاما على البرلمانات العربية، أن تواكب هبّات الطلاب و المثقفين وشعوب العالم، و تُجدّد العهد، و تبتكر طرقا مستحدثة لنصرة القضية الفلسطينية، و دعم مختلف الجهود الرامية، لإقامة الدولة الفلسطينية، و تجريم الاحتلال الصهيوني و معاقبته.

و أكد بوغالي، في كلمته، على أن مجلس الأمن الدولي، أضحى رهين حق النقض، الذي يدعم المخطط الصهيوني الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتدمير كل أساسيات الحياة في غزة، والتهجير القسري لسكانها.

كما ذكّر ابراهيم بوغالي، أن الجزائر ثابتة في موقفها المبدأي الداعم والمناصر لحق الشعب الفلسطيني المشروع في نيل كامل حقوقه، ولا تزال على يقين بأن كل ما يحدث اليوم، هو نتيجة تجاهل المجموعة الدولية لهذا الحق المشروع، وممارسة الاحتلال الصهيوني الذي يتمتع بالدعم والحصانة من كل عقاب او مساءلة، في ظل الاختلال الذي بات يسود على العمل المتعدد الاطراف، ويبعده عن دوره الحقيقي.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، بقوله أن الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، لم ولن تدّخر أي جهد من أجل وضع الجميع أمام مسؤوليتهم الاخلاقية والقانونية، تجاه قضية الفلسطينية وشعبها، والالحاح على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، التي تكفل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

و تابع ذات المتحدث، “,نهنئ انفسنا بالقرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، و الذي تلاه قرار محكمة العدل الدولية، من خلال اوامرها بالوقف الفوري للحرب. و إننا ماضون قدما من أجل حشد الدعم اللازم للوصول إلى مبتغانا كاملا غير منقوص، ووضع حد للإفلات من العقاب و الإجرام في حق الشعب الفلسطيني و رموزه وتاريخه”

شرف الدين عبد النور