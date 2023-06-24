بوغالي يدعو الشباب لبناء جبهة متراصة للمجابهة كل حاقد متربص بالوطن

أشرف اليوم السبت، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، على افتتاح ندوة وطنية شبانية. نظمها المجلس الأعلى للشباب بمناسبة مرور عام على تنصيبه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد بوغالي خلال افتتاحه أشغال ندوة افتراضية وطنية نظمها، برعايته، المجلس الأعلى للشباب أن الشباب يأتي على رأس مُقدرات التحول نحو الإقلاع وأنه مؤهل لذلك بالنظر إلى قدرته على استيعاب الراهن وتصور المستقبل.

لاسيما في ظل الاستراتيجية الشاملة التي انتهجتها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح ذات المتحدث أنه لا معنى لديمقراطية تشارُكية حقة مالم ينخرط الشباب في فعل التحول الديمقراطي. واعتبر حب الشباب لوطنه واقتدائهم بمن قدموا للوطن أعز ما يملكون. سيُمكن الجزائر من تحقيق الأهداف التي تسعى إليها.

وحث رئيس المجلس فئة الشباب على أن يكونوا في مستوى المجهود الذي تبذله الجزائر. بقيادة رئيس الجمهورية وكل المؤسسات التي تسهر من أجل حماية الجزائر. ودعاهم للعمل من أجل بناء جبهة داخلية متراصة لتفويت الفرصة على كل حاقد متربص بالوطن.

وأشاد ذات المسؤول بدور المجلس الأعلى للشباب كفضاء واسع يعبر عن الضمير الجماعي للشباب الجزائري لافتا إلى أن الاحتفال بمرور عام على تنصيب هذا الصرح يأتي على مقرُبة من الاحتفال بذكرى استرجاع السيادة الوطنية.

التي تشكل مناسبة لأخذ العبر واستحضار مآثر الشعب الجزائري التي عبر عنها رئيس الجمهورية مؤخرا بمقولة أثلجت صدر كل جزائري نبيل أصيل “الجزائريون ولدوا أحرار وسيبقون أحرارا”.

ليديا كبيش

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