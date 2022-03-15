أكد اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على لنه حان الوقت من أجل استجماع كل الطاقات في البلاد، مبرزا أن الجزائر تسعى للاستثمار في القدرات وتستعيد بناء منظوماتها بعثا للتنمية وهو الأمر الذي تعهد به الرئيس تبون.

وأبرز بوغالي، لدى القائه لكلمة خلال أشغال اليوم البرلماني حول الوقف ودوره في التنمية المستدامة، أن الوقف في الإسلام يحظى بمكانة راقية، حيث قال:” الوقف من أبرز وجوه الخير لما له من أثر ينعكس على الفرد والمجتمع وهو حماية للمجتمع وسبب من أهم أسباب التماسك”.

وأردف ذات المتحدث بالقول:”لقد دعا الإسلام إلى التعامل بنظام الوقف وجعله تعاوناً ملموساً و اعتبره من الأولويات فهو يسد الاحتياجات ويعطي الأمل للمحتاج ويرفع المجتمع من السقوط في مساوئ الأخلاق”.

كما أشار بوغالي الى أن الوقف يمكن أن يكون رافدا مهما من روافد التعبئة والحشد، كما يمكن أن يكون جانبا مهما في الاستثمار إذا استطعنا كمؤسسات وهيئات أن نبرز دوره في التنمية التي نرمي إليها جميعا.

رمزي أحمد توميات

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