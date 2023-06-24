بوغالي يحيي شباب الجزائر خارج الوطن

24 يونيو، 2023

حيا رئيس المجلس الشعبي الوطني الفرصة شباب الجزائر خارج الوطن حيث قال :” ان هذا الشباب الذي وإن قدر عليه ألا يسكن الوطن فإن الوطن يقينا يسكنه”.

واضاف بوغالي بالقول :”أنه جزء لا يتجزأ من الوطن والقاسم المشترك بين الجميع هو حب الوطن والدفاع عنه. والتمسك بمآثره الخالدة والتي تبقى الأجيال متمسكة بها في كل المحافل عبر نشيدها العبقري الخالد، وتاريخها المشرف الماجد”.

و خاطب رئيس المجلس كل الشباب. مهيبا بهم كي يكونوا في طليعة الشعوب الساعية لبناء عالم يسوده العدل والاحترام.

كما أعرب نفس المسؤول عن يقينه بأن الجزائر ستظل صامدة مادام شعبها متماسكا وشبابها واعيا. وجيشها بهذه الجاهزية والوطنية والاستشراف، والقدرة على قراءة الخرائط والمُتغيِرات والمسارات.

ليديا كبيش

24 يونيو، 2023

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