بوغالي يحلّ بالعاصمة “كيتو” لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإكوادوري الجديد

23 نوفمبر، 2023
بوغالي يحلّ بالعاصمة "كيتو" لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإكوادوري الجديد
بوغالي يحلّ بالعاصمة "كيتو" لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإكوادوري الجديد
حلّ ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس الأربعاء، بمطار “ماريسكال سوكري الدولي”، بالعاصمة “كيتو”، تحسبا لمشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب الرئيس الإكوادوري الجديد التي ستقام، اليوم الخميس، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.
يشار إلى أن الجزائر ترتبط مع جمهورية الإكوادور بعلاقات جيدة يترجمها تبني مواقف متطابقة لاسيما حيال بعض المسائل المشتركة كالقضية الصحراوية، وأيضا في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبيب”، حسب ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور
23 نوفمبر، 2023

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