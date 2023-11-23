بوغالي يحلّ بالعاصمة “كيتو” لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإكوادوري الجديد

حلّ ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس الأربعاء، بمطار “ماريسكال سوكري الدولي”، بالعاصمة “كيتو”، تحسبا لمشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب الرئيس الإكوادوري الجديد التي ستقام، اليوم الخميس، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.