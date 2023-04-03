بوغالي يحضر جلسة افتتاح الدورة السنوية العادية للمجلس الوطني لكوت ديفوار

افتتحت، اليوم الاثنين بالعاصمة “أبيدجان”، الدورة السنوية العادية للمجلس الوطني الإيفواري. بحضور العديد من رؤساء المجالس الوطنية وكذا الوفود المدعوة.

وتطرق آداما بيتكوغو، رئيس المجلس الوطني الإيفواري، الى مسائل التعاون من أجل تنمية إفريقيا بما يحقق مصالح شعوبها.

هذا وقد شهدت جلسة الافتتاح مداخلات كل من إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني. وكذا رئيس المجلس الوطني السينغالي، رئيس المجلس الانتقالي لجمهورية التشاد. وكذا رئيسة غرفة النواب لجمهورية رواندا ، ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية.

كما تجدر الاشارة إلى أن جلسة الافتتاح عرفت حضور 24 وفدا من بينها خمسة عشر وفدا يقودها رؤساء برلمانات.

ليديا كبيش

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