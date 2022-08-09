بوغالي يجري محادثتين مع رئيسة البرلمان الأنديني ورئيس مجلس الشورى الكولومبي

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، محادثتين ، مع كل من رئيسة البرلمان الأنديني، ورئيس مجلس الشورى الكولومبي.

وحسب بيان للمجلس، فإن هذه المحادثات تأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها بوغالي لتمثيل رئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية كولومبيا المنتخب.

وتحادث بوغالي، بمقر البرلمان الأنديني بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، مع رئيسة البرلمان الأنديني وعضو مجلس الشيوخ الكولومبي، غلوريا فلوريس.

وفي البداية حيا رئيس المجلس، غلوريا فلوريس على مواقفها الثابتة لنصرة القضايا العادلة في العالم وعبر عن استعداد الجزائر لترقية العلاقات بين البلدين والشعبين الجزائري والكولومبي على جميع الأصعدة.

كما دعا بوغالي إلى العمل على توسيع التبادل البرلماني الثنائي بين الجزائر وكولومبيا، والإقليمي من خلال ربط علاقات بين البرلمان الأنديني والبرلمان الإفريقي.

وفي هذا الإطار، عبر ذات المتحدث، عن استعداد المجلس الشعبي الوطني للعب دور محوري في الدفع بالعلاقات بين برلمانات القارة الإفريقية ونظرائها في أمريكا الجنوبية لا سيما في مجالات محاربة الإرهاب والجريمة والتضامن وترقية المرأة.

من جهتها اعتبرت غلوريا فلوريس مواقف الجزائر من قضايا الدفاع عن العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها مرجعا يحتذى به، وأكدت على أن زيارة الوفد الجزائري لجمهورية كولومبيا وللبرلمان الأنديني تعتبر خطوة هامة ستسمح بترقية العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مختلف المجالات.

كما أشارت إلى أن مكانة الجزائر تؤهلها لتكون حلقة وصل هامة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

للإشارة فإن البرلمان الأنديني يعد هيئة إقليمية تتشكل من برلمانيين ممثلين لبلدان المنطقة الأندينية التي تضم كلا من كولومبيا، البيرو، بوليفيا، الشيلي والإكوادور.

هذا وقد التقى بوغالي أيضا برئيس مجلس الشيوخ الكولومبي، روي باريراس، وتباحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات وتبادل التجارب والخبرات بين البرلمانين.

كما جدد رئيس المجلس تقديم تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للشعب الكولومبي بمناسبة انتخاب السيد غوستافو بيترو رئيسا للبلاد، وعبر عن الأهمية البالغة التي يوليها الرئيس تبون لتطوير وتمتين العلاقات مع جمهورية كولومبيا.

وبدوره أكد رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي على نية بلاده في تطوير التبادل والتعاون بين البلدين لا سيما في مجالات الصناعة والفلاحة والطاقات المتجددة بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات فيما يخص ملفات الهجرة ومحاربة المخدرات.

رمزي أحمد توميات

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