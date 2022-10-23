بوغالي يجري زيارتين رسميتين إلى سلوفينيا والمجر

23 أكتوبر، 2022

من المنتظر أن يجري رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، زيارتين رسميتين إلى كل من سلوفينيا والمجر، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري وذلك على رأس وفد من الغرفة السفلى للبرلمان  حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

ووفقا للمصدر فإن بوغالي سيعقد خلال الزيارتين جلسات عمل مع كبار المسؤولين في البلدين وستكون مناسبة لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية المبنية على أسس من الصداقة المتينة والاحترام المتبادل.

كما ستشكل فرصة، لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون البرلماني والسياسي والاقتصادي.

وأشار المجلس، إلى أن الجزائر ترتبط مع سلوفينيا والمجر، بعديد الاتفاقيات الثنائية في شتى المجالات وقد تعزز التعاون مع هذين البلدين الصديقين على المستوى البرلماني بتنصيب مجموعتين للصداقة.

رمزي أحمد توميات

23 أكتوبر، 2022

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