بوغالي يتلقى دعوة رسمية لزيارة جمهورية كوبا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس سفير كوبا بالجزائر ARMANDO VEGARA BUENO ، حسب بيان للمجلس.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض راهن العلاقات الثنائية وسبل الرقي بها إلى مستوى تطلعات الشعبين. وفي هذا السياق، ذكر إبراهيم بوغالي بالعلاقات التاريخية بين البلدين. والتي تعود إلى ما قبل استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية والمساندة اللامشروطة. التي تلقتها من الثورة الكوبية وتستمر بتميز وأفضلية إلى يومنا هذا، بناء على توافق الرؤى بين البلدين، وحرصهما على تنويع وتوسيع مجالات التعاون.

وتطرق الجانبان إلى الأهمية التي يكتسيها التعاون البرلماني في تعزيز الروابط القائمة بين البلدين. وجددا الحرص على إقامة حوار وتواصل دائمين في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية. التي نصبها البرلمانان الجزائري والكوبي

بالاضافة الى تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية. بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين ويحقق مزيدا من التقارب بينهما.

من جهته أشاد سعادة سفير كوبا بالجزائر بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتي يسعي بلده لتقويتها في كل المجالات، ليشير أن الاتفاقية الطبية الجديدة ستضمن الحضور الطبي الكوبي في أربع وعشرون (24 ) ولاية، إلى جانب السعي إلى آفاق تعاون جديدة في مجال السياحة والطاقات المتجددة.

وفي ختام حديثه، نقل السفير لرئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة من نظيره رئيس المجلس الكوبي لزيارة جمهورية كوبا.

كما تجدر الإشارة الى أن اللقاء حضره كل من منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رابح بوثلجة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية وفيطس بلكحل رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-كوبا.

رمزي أحمد توميات

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