استقبل اليوم الأحد،، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، سفير جمهورية أثيوبيا لدى الجزائر Nebiat GETACHEW، حيث تحادثا حول العلاقات التي تميز البلدين اللذين يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية،

وحسب بيان للمجلس الوطني الشعبي، فقد نوه الطرفان بالعلاقات الثنائية الطيبة وتقارب الرؤى من خلال المنظمة الأفريقية للاتحاد الأفريقي.

ومن جهته، أشار بوغالي الى القرار الذي اتخذته دولة أثيوبيا في إبقاء سفارتها بالجزائر. رغم الظروف الاقتصادية التي دفعتها إلى تعليقها في كثير من البلدان، وكذا المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الجمهورية مع آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا، وهو ما ينم عن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وقال ذات المتحدث أن:” الجزائر تسعى دائما إلى الحلول السلمية في القارة وهو ما تجلى في مبادرتها حول سد النهضة. وحول رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان” مشددا على أهمية تكثيف المساعي لتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي بين البلدين. وذلك لإعطاء البعد الحقيقي خاصة عبر تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة.

وبدوره، أثنى السفير عن التعاون الثنائي والمتعدد، وعن تقاسم التصور في بناء القارة بما يعود بالاستقرار والازدهار على شعوبها. فأثيوبيا التي تسعى لاستتباب الأمن على أراضيها، و تعمل على مواصلة الحوار الوطني الداخلي، كما تعمل على إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة عبر الاتحاد الأفريقي.

كما شدد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهد من أجل تعزيز العلاقات كما اتفقا على السعي من أجل فتح خط جوي يربط بين عاصمتي البلدين، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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