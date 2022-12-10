بوغالي يؤكد: الفساد أكبر معوق في وجه التنمية

10 ديسمبر، 2022

قال اليوم السبت، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن الفساد أكبر معوق في وجه التنمية، مبرزا أن الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون قطعت أشواطا لمحاربته.

وأفاد بوغالي في تغريدة له على التويتر، :”ليس من معوق يقف في وجه التنمية أكبر من الفساد و الجزائر الجديد بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون قطعت أشواطا في محاربة الظاهرة”.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالقول و”اننا من موقعنا نعمل بالتنسيق مع كل الهيئات ذات الصلة من أجل التصدي للفساد والمفسدين بالقوانين المتاحة ومواصلة المعركة التي يقودها رئيس الجمهورية”.

رمزي أحمد توميات

10 ديسمبر، 2022

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