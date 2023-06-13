بوغالي يؤكد: الجزائر تعمل وفق استراتيجية مدروسة وخارطة طريق واضحة

13 يونيو، 2023

اكد اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أن الجزائر تعمل وفق استراتيجية مدروسة وخارطة طريق واضحة المعالم.

وقال بوغالي خلال افتتاحه جلسة التصويت على النصين المتعلقين بالأعياد الرسمية والتقاعد، أكد بوغالي “أن الجزائر تعمل وفق استراتيجية مدروسة وخارطة طريق واضحة المعالم”.

واشرر ذات المتحدث إلى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير التي عكست حرص عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية على خدمة الصالح العام. وتوفير مزيد من العوامل المساعدة على تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، هذه النظرة الاستشرافية التي تهدف إلى أخلقة الحياة العامة. وإشراك كل فئات المجتمع في تبني السلوك الحضاري الرامي إلى بناء جزائر جديدة متأصلة، متشبثة بخصوصياتها، ومتطلعة إلى مستقبل زاهر.

رمزي أحمد توميات

13 يونيو، 2023

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