بوغالي و نظيره التونسي يوقعان بروتوكول إطار للتعاون البرلماني بين مجلسي البلدين

وقّع، إبراهيم بوغالي وإبراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، على بروتوكول إطار للتعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس نواب الشعب التونسي، وذلك بصفتهما رئيسي هاتين الهيئتين، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني.

و اتّفق الطرفان، بموجب هذه الوثيقة، على تبادل الوفود البرلمانية والوثائق والنصوص القانونية السارية في كلا البلدين وكذا تنظيم منتديات ودورات تكوينية ومحاضرات مشتركة، بالإضافة إلى عقد لقاءات منتظمة بين رئيسي المجلسين أو الوفود المشاركة في مختلف المحافل، إلى جانب تبادل وجهات النظر بصفة منتظمة حول كبريات القضايا على الساحة الدولية مع تشجيع مجموعتي الصداقة وتبادل الخبرات حول الممارسات المثلى في التسيير الإداري والتقني والمالي.

شرف الدين عبد النور

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