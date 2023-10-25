بوغالي و نظيره التونسي يوقعان بروتوكول إطار للتعاون البرلماني بين مجلسي البلدين

25 أكتوبر، 2023

وقّع، إبراهيم بوغالي وإبراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، على بروتوكول إطار للتعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس نواب الشعب التونسي، وذلك بصفتهما رئيسي هاتين الهيئتين، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني.

و اتّفق الطرفان، بموجب هذه الوثيقة، على تبادل الوفود البرلمانية والوثائق والنصوص القانونية السارية في كلا البلدين وكذا تنظيم منتديات ودورات تكوينية ومحاضرات مشتركة، بالإضافة إلى عقد لقاءات منتظمة بين رئيسي المجلسين أو الوفود المشاركة في مختلف المحافل، إلى جانب تبادل وجهات النظر بصفة منتظمة حول كبريات القضايا على الساحة الدولية مع تشجيع مجموعتي الصداقة وتبادل الخبرات حول الممارسات المثلى في التسيير  الإداري والتقني والمالي.

شرف الدين عبد النور

25 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تشن هجمات جديدة ضد قواعد جيش الإحتلال المغربي وتخندقاته

18 فبراير، 2021

تدعيم النقل الجوي بنسبة 50 بالمائة بعد اقتناء الطائرات الجديدة

3 يوليو، 2023

أمير قطر يقيم مأدبة غذاء ويودع الرئيس تبون

16 يوليو، 2023

الفريق شنقريحة يؤكد: السياق الدولي الحالي لا يرحم الضعفاء ومكانة الجزائر الإقليمية والدولية تتطلب بناء جيش عصري

29 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: