بوغالي: نوجه نداءً لكل البرلمانات بأن تثور في وجه هذا الطغيان الذي تجاوز كل حدود القوانين والأعراف

بوغالي: نوجه نداءً لكل البرلمانات بأن تثور في وجه هذا الطغيان الذي تجاوز كل حدود القوانين والأعراف

دعا، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، في كلمته، في افتتاح الجلسة الاستثنائية حول التطورات الخطيرة في أرض فلسطين المحتلة، كل البرلمانات بأن تثور في وجه الطغيان الصهيوني الذي تجاوز كل حدود القوانين والأعراف.

و أكد بوغالي على تحميل مجلس الأمن الدولي المسؤوليّة الكاملة تاريخيا وأخلاقيا اتجاه الانتهاكات المُستمرّة الّتي يُمارِسها الاحتلال الصهيوني.

كما ثمّن المجلس الشعبي الوطني، على لسان رئيسه ابراهيم بوغالي، مواقف الجزائر الثّابتة في المحافل الجهويّة والدّوليّة تنديدًا بِالإبادة الجماعيّة الّتي تُرْتَكَب في حقّ الفلسطينيين، ولاسيما مقاطعة الاجتماعات والقمم التي يشارك فيها المحتل الصهيوني، أو تلك التي تضع الضحية والجلاد في مقام واحد.

كما أكد إبراهيم بوغالي، أن تخيير الفلسطينيين بين الخضوع للأمر الواقع أو التنازل عن الأرض أو الإبادة الجماعية هو مهزلة في تاريخ الإنسانية.

وشدد بوغالي، على أن الوقت قد حان لتجنيد كل الطاقات حكومية كانت أم ديبلوماسية أم برلمانية أم شعبية لوضع حد نهائي للاحتلال الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.

كما دعا رئيس المجلس إلى تحسيس الرّأي العامّ الدّولي بِأنّ عدم الاعتراف بِالحقّ التّاريخي و المشروع لِلشّعب الفلسطيني في تقرير مصيره و إقامة دولته المُستقِلّة و عاصمتها القدس الشّريف هُو العامِل الرّئيسي في تدهور و عدم استقرار منطقة الشّرق الأوسط بِأكملِهَا.

و قال بوغالي أن منظمات دولية باتت شاهد عيان لا يرى ولا يسمع جرائم المحتل الغاصب، متسائلا حول أحقيتها في اعطاء دروس في حقوق الإنسان وفي الحريات.

و أضاف، “ندعو بكل صرامة ووضوح إلى إدانة العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لهذه الحرب الوحشية التي نسفت كل قيم الإنسانية والحضارية”.

و تابع إبراهيم بوغالي، “نستنكر بشدة سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الدول والمنظمات، كلما تعلق الأمر بجرائم المحتل الصهيوني”.

و قال كذلك، ” نندد بالتحيز المفضوح للإعلام وقلب الحقائق والتخندق في جهة الجلاد والتجرد من المصداقية والاحترافية في العمل الإعلامي”

وأردف القول، ” كَفَى مِن الشّعارات الوهميّة والاجتماعات واللّقاءات الّتي تظلّ مُخرجاتها حِبْرًا على وَرق”.

شرف الدين عبد النور

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