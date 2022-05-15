ثمن اليوم الأحد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مبادرة “لم الشمل”، التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال بوغالي خلال جلسة علنية لعرض ومناقشة مشروع قانون متعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. بالمجلس الشعبي الوطني إن:” هذه المبادرة تقوي اللحمة الوطنية والجبهة الداخلية”.

وأبرز ذات المتحدث، أن الجزائر اليوم تدخل بقيادة رئيس الجمهورية مرحلة جديدة، مرحلة تمتين اللحمة الوطنية، ورص الجبهة الداخلية.

واوضح بوغالي، ان ذلك يحدث بعد ان استوفت بناء مؤسساتها الدستورية بالقوانين الشفافة والإرادة الشعبية وحرية الاختيار. وفاء للعهد الذي قطعه على نفسه رئيس الجمهورية، وتطبيقا للالتزامات التي وعد بها الشعب.

كما أضاف رئيس المجلس :”ان يد الرئيس ممدودة، ودعوته للتلاحم الوطني وفتحه لأبواب الحوار والتشاور. مع الشركاء الفاعلين من سياسيين وتنظيمات وشخصيات فاعلة لهي اكبر دليل على حسن النوايا من جهة. وعلى الإرادة السياسية الصادقة في لم الشمل وفي استجماع كى القوى الوطنية لجعلها تنخرط في مسعى إعادة البناء”.

واسترسل بالقول: “إننا نحن ممثلو الشعب في قبة المجلس الشعبي الوطني نبارك هذا السلوك الحضاري. الذي لم نستغربه من رجل. ما فتئ يثبت كل يوم انه ماض مع المخلصين لهذا الوطن في توطيد أركان الدولة الجزائرية الجديدة”.

ليديا كبيش

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