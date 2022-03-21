بوغالي: موقف الحكومة الإسبانية إزاء القضية الصحراوية يعرض المنطقة لدوامة من التوترات

21 مارس، 2022

جدد  رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، التأكيد على إن الجزائر تستغرب موقف مملكة إسبانيا التي بدلت موقفها إزاء قضية الصحراء الغربية المسجلة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار.

وأكد بوغالي على أن مقايضة حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف بمصالح آنية والخضوع بشكل غير مبرر لابتزازات خسيسة.

وأوضح ذات المتحدث  أن تغير الموقف الإسباني لا يعصف فقط بالجهود التي لا تزال تبذل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة بل يعرض المنطقة بأسرها في دوامة من التوترات.

كما دعا رئيس المجلس نظراءه الشرفاء من البرلمانيين في المملكة الإسبانية إلى التعبير عن رفضهم لهذه التنازلات غير المقبولة

وقال بوغالي: “التغيير في المواقف لن يخدم المملكة الإسبانية نفسها وذلك نصرة لقضية عادلة ودفاعا عن شعب يعاني طيلة عقود من احتلال يفتقد لأي سند قانوني وترفضه كل الهيئات الدولية”

رمزي أحمد توميات

21 مارس، 2022

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