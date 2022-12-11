بوغالي: مظاهرات 11 ديسمبر 1960 منعرج حاسم في مسار الثورة الجزائرية

صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي،في تغريدة له على حساب تويتر، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960، قد غيرت مجرى التاريخ، حيث أكدت للعالم شرعية الثورة و الثوار من الشهداء والمجاهدين رحمهم الله.

وقال بوغالي أن هذه المظاهرات تعتبر منعرجا حاسما في تاريخ الثورة الجزائرية، مبرزا أن مظاهرات 11 ديسمبر أبانت عن وعي المواطن الجزائري وتمسكه بوطنه رغم محاولات التضليل التي مارستها فرنسا.

وأضاف ذات المتحدث : ” وعي حسم الموقف وأكد للعالم شرعية الثورة والثوار من الشهداء رحمهم الله، والمجاهدين حفظهم الله”.

حورية سعداوي

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