قال اليوم الخميس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن “التحديات الراهنة تتطلب نظرة متكاملة بين مجالات التنمية وسوق الشغل، و أنها من الخيارات التي باتت واضحة من خلال جملة القوانين التي صار لزاماً أن تتكيف مع الدستور الذي زكّاه الشعب الجزائري”

وذكر بوغالي خلال كلمته في اليوم البرلماني الموسوم بسياسة التشغيل والحماية والتضامن الاجتماعيين بأنّ الرؤية الجديدة التي تضمنها برنامج عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تعتمد على اقتصاد قوي نابع من استثمار حقيقي.

وأضاف ذات المتحدث أن معرض الجزائر الدولي أبرز ثمار هذا التوجه وأكد وجاهة الخيارات المُعتمدة، موضحا أن الجزائر سطّرت استراتيجية للتشغيل تدخل ضمن رؤية متكاملة تحقق التنمية. وترفع معدلات النمو الاقتصادي وتخلق بالتالي فرصا جديدة للتشغيل.

وفي هذا السياق، حذر رئيس المجلس من الاعتماد المطلق على الريع البترولي، داعيا إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترتكز على سياسة محكمة للتشغيل.

وبالمناسبة لفت نفس المسؤول إلى أن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار سيفتح آفاقا لخلق الثروة بالمجالات التي يمكن للجزائر أن تخوضها. وهو ما يعني،خلق المزيد من الفرص للتشغيل الذي يتطلب تفتحا على المورد البشري. خاصة من فئة الشباب الجامعي الذي يجب أن يتشبع ثقافة المقاولاتية.

كما جدد بوغالي الدعوة إلى الانخراط في مسعى لم الشمل وجمع الكلمة. ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية واعتبر ذلك ضروريا لضمان الأمن والاستقرار. في عالم يعجُ بتحديات لا يمكن مواجهتها إلا بمواصلة التلاحم بين الشعب الأبي وجيشه القوي.

وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الاستقلال. شدد رئيس المجلس على أن الجزائر حريصة على سيادة مواقفها واستقلالية قراراتها، مردفا بالقول :”أنها عصية على الإملاءات إلا ما يُمليه عليها واجب الوفاء للمبادئ، وأنه حيث يكون الحق تكون مصلحة الجزائر”

رمزي أحمد توميات

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