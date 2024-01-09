بوغالي في طهران لحضور الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين الدائمة

توجّه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة “طهران”، على رأس وفد من المجلس، للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين الدائمة التابعة للإتحاد والذي من المقرر عقده يوم غد الأربعاء 10 جانفي الجاري.

كما نُظّم هذا الاجتماع حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، بعد التشاور بين إبراهيم بوغالي بصفته الرئيس الدوري للاتحاد مع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني، وذلك للنظر في كيفية بلورة رد فعل من قبل هذه الهيئة البرلمانية على المستويات الخطيرة التي بلغها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة والضفة الغربية.

و جاء هذا الاجتماع استكمالا للمساعي المستمرة التي بادر بها إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لوقف الهمجية الإسرائيلية والتي كان آخرها الاجتماع الافتراضي للاتحاد الذي ترأسه بوغالي شهر أكتوبر الماضي، أياما قليلة بعد شن العدوان على قطاع غزة.

شرف الدين عبد النور

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