بوغالي في طهران لتمثيل رئيس الجمهورية في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي

توجّه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة “طهران”، من أجل المشاركة في تشييع جنازة رئيس الجمهورية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، ومرافقيه.

وكان في استقبال بوغالي، لدى وصوله إلى مطار طهران الدولي،حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، كل من أبو الفضل عموئي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، و سفير الجزائر لدى إيران، علي عروج.

كما رافق رئيس المجلس الشعبي الوطني، في هذه المهمة، كل من وزير المجاهدين، العيد ربيقة، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – إيران”، خرفي موسى، إلى جانب محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بمجلس الأمة.

شرف الدين عبد النور