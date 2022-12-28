بوغالي: عهد الفوضى الاعلامية وتغول المال الفاسد في الإعلام انتهى

أكد اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، على أن المادة الإعلامية لها ارتباط وثيق بالترقي الحضاري وبالمنظومة الفكرية للمجتمع، وسلاح وجب حسن استعماله للدفاع عن المكتسبات وعن القيم والخصوصيات التي تميز المجتمع وكذا في صد التكالب ومحاولات الاختراق وزعزعة الأوضاع.

وجاء ذلك في كلمة له خلال يوم دراسي حول “ضوابط الخدمة العمومية ضمن التشريع الإعلامي في الجزائر “بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال بوغالي أن “هدف الإعلام من جهة كونه محتوى ومضامين فيكون الأمر متعلقا بالدفاع عن الجزائر ومكتسباتها ومصالحها وعلى وحدة مكوناتها وما تزخر به من تنوع وثراء، ومن جهة كونه نشاطا اقتصاديا فيجب أن يكون لها مواده المالية المستدامة حتى يتسنى له مواصلة دوره في توجيه وصنع الرأي العام الوطني”.

وكشف ذات المتحدث، أن النصوص الجديدة اقترحت وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، كما اقترحت أيضا وضع ميثاق يحمي الصحفي والمجتمع من خطر الإعلام المغرض وخطاب التمييز والكراهية.

في حين شدد رئيس المجلس على أهمية تمحيص المواد الإعلامية التي تنقلها مواقع الواب، مردفا بالقول : “دفتر الشروط الخاص بقطاع السمعي البصري يجب أن يضع حدا للفوضى الرقمية في مجال الإعلام”.

وتابع نفس المسؤول قائلا: “هذه التدابير التي جاءت في سياق باتت فيه الساحة الإعلامية تموج بمواد إعلامية تبث عن طريق مواقع الواب أتاحت للجميع أن يكون صحفيا ناقلا للأخبار ولذلك فهي على كثرتها تبقى مواد غير قابلة للتمحيص وتنقصها الكثير من المصداقية”.

كما أبرز بوغالي أهمية الأخذ بأصحاب المشورة في إعداد النصوص المتعلقة بالإعلام خاصة من حيث تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء الدوريات والصحف الإلكترونية لفسح المجال لظهور قلاع إعلامية جديدة تساهم في بناء الجزائر الجديدة”.

ولفت ذات المتحدث إلى، أهمية هذه النصوص في محاربة تغلغل المال الفاسد في المهنة ومنع تمركز المنشورات الإعلامية في جهة واحدة، مُنوها بالنظرة الجديدة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى إعادة بناء منظومات متكاملة تنخرط جميعها في بناء مجتمع عصري يكون للإعلام فيه دور كبير باعتباره وسيلة هامة للتنوير والرقي المجتمعي.

كما أكد رئيس المجلس على أن النصوص الاعلامية التي سيتم مناقشتها ستعطي نفس جديد للاعلام، مضيفا: “عهد الفوضى الاعلامية وتغول المال الفاسد في وسائل الاعلام انتهى، نحن لن نُملي عليكم ما تقولون لكن على الأقل وجب قول الحقيقة”.

رمزي أحمد توميات

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