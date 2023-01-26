بوغالي عن تدنيس القرآن: مؤتمرنا سيرد بقوة على هذا السلوك الهمجي والعنصري

بوغالي عن تدنيس القرآن: مؤتمرنا سيرد بقوة على هذا السلوك الهمجي والعنصري

ندد اليوم الخميس رئيس مجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي،على هامش الأشغال التحضيرية لاجتماع مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتدنيس القرآن الكريم، معتبرا إياه بـ”الجريمة النكراء”

وقال بوغالي :”لطالما نوهنا على الممارسات العنصرية آخرها في ستوكهولم، مؤتمرنا سيرد بقوة على هذا السلوك الهمجي والعنصري”.

وابرز ذات المتحدث أن القدس الشريف، يعرف الظلم على غرار توسيع الاستيطان والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وانتهاك حرمات المسجد الأقصى من وزير إسرائيلي. داعيا اللجنة الدائمة إلى دراسة متمعنة في هذه التطورات وتقديم توصيات مباشرة.

كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن التحولات المتسارعة التي تعرفها الساحة الدولية، تفرض الاتحاد من الجميع، مبرزا أن الشعوب تريد أن تكون لاعبا قويا في الدور القادم.

ودعا نفس المسؤول، إلى تجديد الطاقات والجامعة ومراكز البحث للتعامل مع رهانات العصر. مشيرا إلى أن التضخم وآثار التغيرات المناخية تظلم اقتصادات العالم

رمزي أحمد توميات

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