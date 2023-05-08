بوغالي: تلاحم الجيش مع الشعب كرّس الأمن في الجزائر

اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، على ان الجزائر كرّست أمنها بتلاحم جيشها مع شعبها وتسعى لتعزيز ذلك في الجانب الاقتصادي.

وجاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، خلال اليوم البرلماني حول دور البنك الوطني للبذور في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي المستدام.

واوضح بوغالي أن مناقشة موضوع بنك البذور يعني التحدث عن السيادة الوطنية والأمن الغذائي، مضيفا أن موضوع اليوم له أهمية ليحظى بعناية ودراسة ومتابعة آراء المختصين والفاعلين بميدان الفلاحة.

وأكد ذات المتحدث ، أن إنشاء بنك البذور لم يكن من أجل التقليل من فاتورة الاستيراد بل للاعتماد على الإنتاج المحلي، داعيا إلى أهمية تعزيز البذور الأصلية وحمايتها بالشكل الكافي والمطلوب.

وقال رئيس المجلس : “لابد أن نسجل ما فقدته الجزائر من عديد أصناف الحبوب والمحاصيل الغذائية بعد اعتمادنا على الاستيراد، ويجب أن يتفرع البنك عبر مختلف مناطق الوطن لان أرض الجزائر متنوعة”.

واضاف نفس المسؤول بالقول:”أن البذور من أهم الموارد الحيوية تنعكس على التنمية المستدامة ويجب الحفاظ عليها لمواجهة كل التحديات، مضيفا أن الجزائر تسعى لتكون من الدول المُصدرة والأمر ليس مستحيل لأننا كنا بلدا خزانا للبذور نحو أوروبا”.

ليديا كبيش

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