بوغالي: تاريخ الجزائر يُحتم علينا نصرة الشعوب المستضعفة

10 مايو، 2023

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، إن : الذاكرة الوطنية وتاريخ الجزائر يمليان علينا الوقوف ضد الاستعمار في أي مكان ونصرة الشعوب المستضعفة كالشعب الفلسطيني والصحراوي”.

وجاء ذام في كلمة افتتاحية له خلال يوم برلماني حول موضوع الذاكرة في المجلس الشعبي الوطني اليوم

واكد بوغالي أن الجزائر ستبقى قبلة للأحرار، وضرب مثالا بالدور البارز الذي لعبه رئيس الجمهورية مؤخرا في لم شمل الفلسطيين وعقد اجتماع الفصائل بقصر الأمم.

واضاف ذات المتحدث بالقول: “الجزائر اليوم أضحت دولة محورية تراعي في سياستها الخارجية معطيات معقدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار”.

وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن تنظيم اليوم البرلماني يهدف إلى إبراز المرجعية التاريخية وربطها بالوحدة الوطنية والتماسك في النسيج المجتمعي المستهدف.

واضاف نفس المسؤول بالقول:“جزائر اليوم محملة برصيد تاريخي مشرف في محاربة كل اشكال التطرف والإرهاب بوعي نخبها وشعبها”.

كما حث بوغالي وسائل الاعلام لمجابه حملات تشويه التاريخ عبر إيلاء أهمية كبرى لملفات الذاكرة.

رمزي أحمد توميات

10 مايو، 2023

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