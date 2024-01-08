بوغالي: امكانيات الجزائر تسمح لها بالقيام بدور مؤثر في الإقتصاد القاري والعالمي

أكد اليوم الاثنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن الجزائر تزخر بمقومات هائلة فهي بوابة القارات وملتقى الأقاليم شرقا وغربا، وهي من العوامل التي تؤهلها لتقوم بدور مؤثر في الاقتصاد القاري والعالمي.

وجاء ذلك خلال افتتاح اليوم البرلماني المنظم تحت شعار “الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار

وقال يوغالي :”ان الجزائر تزخر بمقومات هائلة هي كفيلة بتحقيق النتائج المرجوة من النهضة المنشودة. فالجزائر وبما توفر لها من إمكانيات هائلة سواء الطبيعية أو البشرية، وبما حباها الله به من موقع جغرافي متميز. فهي بوابة القارات وملتقى الأقاليم شرقا وغربا، وهي من العوامل التي تؤهلها لتقوم بدور مؤثر. في الاقتصاد القاري والعالمي في ظل النظرة المتكاملة التي تستجمع فيها هذه المقومات والمؤهلات والإمكانيات”.

واضاف ذات المتحدث أن آفاق التطور الاقتصادي والصناعة الوطنية قد صارت بادية للعَيان في ظل قانون الاستثمار الذي صادقنا عليه، وهو اليوم في طريق التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية، والتي حتما ستحقق ذلك التحول الذي عزمت الجزائر على تحقيقه.

كما تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني الشكر والتقدير للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط رئيسا ومكتبا وأعضاءً. على تنظيمهم لهذا اليوم البرلماني. والذي وسموه بـ ” الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار”.

في حين شكرهم، على هذا الاختيار الذي وصفه بـ “الموفق”، لأن مسألة الاقتصاد في عالم اليوم هو عَصَبُ الحياة. وعليه تدور كل مسائل التنمية، فلا حديث في عالم اليوم عن نهضة وتقدم . بعيدا عن تطور اقتصادي ولا حديث عن اقتصاد مستدام في غياب الاستثمار الحقيقي المنتج والخالق للثروة. وهي مسائل ترتبط ولا تنفصل

وهو ما أدركته الجزائر وراحت تحرص عليه بدءًا من التعديل الدستوري لعام 2020. الذي أكد في مادته 61 على حرية التجارة والاستثمار والمقاولة، وما تبعه من إعداد النصوص القانونية الضامنة لتطبيق هذا التوجه الجديد، حسبه.

رمزي أحمد توميات

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