بوغالي: اليوم تأكد للقاصي و الداني أن الجزائر عادت بكل ثقلها إلى المحافل الدولية

بوغالي: اليوم تأكد للقاصي و الداني أن الجزائر عادت بكل ثقلها إلى المحافل الدولية

قال اليوم الأربعاء رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي،:” أن اليوم تأكد للقاصي و الداني أن الجزائر عادت بكل ثقلها إلى المحافل الدولية”.

وأكد بوغالي، على أن الجزائر عادت بكل ثقلها إلى المحافل الدولية بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها رئيس الجمهورية.

هذا وقد افتكت الجزائر، أمس الثلاثاء، العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن خلال الفترة 2024- 2025، حيث يعتبر هذا الافتكاك إمتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي. من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والإستقرار والإزدهار.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...