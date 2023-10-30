بوغالي: الجزائر واقفة ومساندة لفلسطين وتبذل كل جهودها

شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على حتمية وحدة الفصائل الفلسطينية ووحدة الموقف العربي للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال زيارته إلى صالون الجزائر الدولي الـ26 للكتاب وعلى هامش زيارة له لفضاء فلسطين بجناح وزارة الثقافة والفنون بالصالون

وطالب بوغالي بأن تتوحد الفصائل الفلسطينية. معتبرا أن توحدها لم يعد خيارا بل حتمية يفرضها الواقع، مشددا على أنه من دون وحدة فلسطينية كاملة فإنه لا يمكن الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأضاف ذات المتحدث، أن توحيد الصفوف الفلسطينية. ووقوف الدول العربية والإسلامية للدفاع عن الشعب الفلسطيني هو خلاصة هذه القضية.

وأكد رئيس المجلس على أن العودة القوية للقضية الفلسطينية التي هي “شرف العرب”. مجددا موقف الجزائر الداعم لفلسطين والذي “بقي ثابتا ولم يتغير حيث قال أن الجزائر “واقفة ومساندة وتبذل كل جهودها”.

كما دعا نفس المسؤول الى أن تكون للبلدان العربية “وقفة بطولية” مع فلسطين “يشهد عليها التاريخ. وأن يكون لها “موقف موحد يقتدي بموقف الجزائر للدفاع عن فلسطين. مضيفا أن “قضية فلسطين هي قضية تمس وجدان كل الدول العربية والإسلامية”.

وأشاد بوغالي بالإقبال الكبير للزوار الذي يشهده صالون الكتاب. مضيفا أن مشاركة عدد كبير من دور النشر يدل على اهتمام الجزائريين بالمطالعة مثمنا مشاركة المجلس في الصالون لأول مرة

واعتبر ذات المتحدث أن هذه المشاركة تهدف ل تعريف الباحثين والطلبة بالمكتبة التي يحوزها. والتي تضم حوالي 36 ألف عنوان منها 18 ألف عنوان باللغة العربية والباقي بالإنجليزية والفرنسية.

رمزي أحمد توميات

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