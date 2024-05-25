بوغالي: “آن الأوان لنعيد لأمتنا العربية حضورها القوي و الفعال على الساحة الدولية”

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالعاصمة، أن الوقت قد حان لإعادة الحضور القوي و الفعال للأمة العربية، على الساحة الدولية.

و قال بوغالي، بهذه المناسبة، “مسؤوليتنا كمممثلين للشعوب العربية في هذا الفضاء البرلماني العربي المشترك كبيرة و ثقيلة”.

و أشار ابراهيم بوغالي، في كلمته، إلى أن هذا الاجتماع، يتزامن مع تطورات بالغة الخطورة على الصعيدين الإقليمي و الدولي، تلقي بظلالها و تأثيراتها العميقة على المنطقة العربية، و في صدارتها الوضع في فلسطين، و ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من تصفية عنصرية و جرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني.

و قال بوغالي، في ذات السياق، أن الوضع في غزة، والأراضي الفلسطينية، سيكون في صلب جدول أعمال هذا المؤتمر، داعيا لاقتراح مبادرات بنّاءة، و ملموسة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.

شرف الدين عبد النور