بوسليماني يدعو جميع الشركاء لإنجاج الألعاب الرياضية العربية

دعا وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، كافة الشركاء لإنجاح. الطبعة الـ 15 للألعاب الرياضية العربية التي تحتضنها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل.

وحث بوسليماني على ضرورة التسويق للصورة الايجابية للجزائر وإبراز مؤهلاتها القوية في مختلف المجالات بما فيها الرياضة.

وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح دورة تكوينية حول الاتصال المؤسساتي وتقنيات التنسيق التنظيمي. بمشاركة قطاعي وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح بوسليماني أن هذا النشاط القطاعي المشترك يجسد سياسة الاتصال الهادفة إلى ابراز مكانة الجزائر المستحقة في المحافل الدولية وكذا مؤهلاتها القوية في مختلف المجالات. بما فيها الرياضة، داعيا كافة الشركاء لإنجاح هذا الحدث العربي.

كما أبرز الوزير الأهمية التي يوليها قطاع الاتصال لعملية تكوين المورد البشري قصد إحداث الإضافة المطلوبة في أداء أسرة الصحافة والإعلام. لا سيما من جانب تطوير اعلام مهني ومجابهة الأخبار الكاذبة والمضللة. التي تندرج ضمن حملات عدائية عبر مختلف الوسائط

ولفت ذات المتحدث إلى الإنجازات النوعية التي جسدتها الدولة من خلال المنشآت القاعدية الجديدة. ذات المعايير العالمية والتنظيم الباهر لمختلف المواعيد الكبرى. كالألعاب المتوسطية وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين وكأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 عاما.

وكذلك ما تحقق من ألقاب وانتصارات في مختلف التخصصات الرياضية. والتي كان آخرها كأس الكونفدرالية الإفريقية التي توج بها نادي اتحاد الجزائر”.

رمزي أحمد توميات

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