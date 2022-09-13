بوسليماني يدعو الناشرين لتسديد ديونهم لدى شركات الطباعة

13 سبتمبر، 2022
أكد اليوم الثلاثاء، وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن وضع شركات الطباعة صعب بالنظر إلى تراكم ديون عديد الجرائد الوطنية.
وشدد بوسليماني خلال زيارته إلى شركة الطباعة بالجزائر، على ضرورة تسديد الناشرين لظيونهم في أقرب الآجال لتتمكن هذه الشركات من تسديد أسعار الورق الذي شهد ارتفاعا كبيرا في السوق العالمية.
وأعرب ذات المتحدث، عن استغرابه لعدم التزام الناشرين بدفع تكاليف الطباعة رغم استفادتهم من أسعار النشر بالتسعيرة القديمة التي لا تتوافق مع ما هو مطروح في الأسواق حاليا.
وللتذكير، فقد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بتجميع شركات الطباعة العمومية، ضمن مخطط تسيير جديد، تحت وصاية مؤسسة واحدة، يمكن تسميتها بالمؤسسة الوطنية للطباعة.
ليديا كبيش
13 سبتمبر، 2022

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