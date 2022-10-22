بوسليماني يدعو الصحافة الوطنية إلى ضمان الترويج والمرافقة الإعلامية اللائقة للقمة العربية

أكد وزير الاتصال، على أن تاريخ 22 أكتوبر يعد فرصة للتعبير عن الامتنان المستحق لأسرة الصحافة. التي لم تتنوان عن التضحية من أجل الجزائر، ومرافقة مراجع التنمية، والجهود المبذولة لصون سيادة الوطن.

وقال بوسليماني خلال حضوره مراسم حفل تكريم المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف:”أضحى اليوم. أكثر تأكيدا، دعما وإبرازا للمكاسب المعتبرة التي تحققت في إطار تنفيذ إلتزامات رئيس الجمهورية. المرتكزة على استعادة هيبة الدولة ودورها الوازن والبناء وبناء اقتصاد متنوع منتج وتنافسي الى جانب ضمان كرامة المواطن”.

وأبرز ذات المتحدث، اهمية دور الصحافة في ظل الهجمات السبيرانية تكمن في اضطلاعها بواجب المساهمة بقوة. في التصدي لمحاولة التشويش على مواقف الجزائر الثابتة وقراراتها السيدة.

وعبر وزير الاتصال، عن تطلعه في نجاح الصحافة العمومية والخاصة في تغطية الدورة الـ 31 لأشغال القمة العربية بومي 1 و2 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الجزائر هيأت كل الظروف لإنجاح القمة العربية، متجاوزة بذلك تحديات الواقع. الذي يحتاج إلى رص الصف، والتموقع المشترك.

كما دعا نفس المسؤول، الصحافة الوطنية إلى ضمان الترويج والمرافقة الإعلامية اللائقة بالحدث الإقليمي الكبير لقمة الشمل العربي.

رمزي أحمد توميات

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