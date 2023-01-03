بوسليماني يدعو إلى إبراز الصورة الحقيقية للجزائر خلال تغطية شان 2022

3 يناير، 2023

دعا وزير الإتصال محمد بوسليماني، الصحافة الوطنية إلى مرافقة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان-2022”. التي ستستضيفها الجزائر خلال الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري.

وأكد بوسليماني في تصريح للصحافة عقب زيارة قادته إلى مقر كل من جريدتي “المساء” و “الشعب”، على أن هذا الموعد الهام سيكون فرصة أخرى للصحافة الوطنية لإبراز الصورة الحقيقية للجزائر.

وأضاف ذات المتحدث أن الكل يشهد بما قدمته الصحافة الوطنية خلال تغطيتها للطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. والذكرى الستين للاستقلال والقمة العربية بالجزائر. وهي مدعوة اليوم لمواصلة جهودها لإنجاح هذا الموعد من خلال الترويج له كما يجب.

كما شدد وزير الاتصال على أن التغطية الإعلامية لهذه التظاهرة الكروية يجب أن تتعدى المنافسات الرياضية من أجل تقديم أفضل صورة عن الجزائر. فضلا عن دعم الروح الرياضية لدى الجماهير.

وأكد نفس المسؤول على أهمية ترقية الخدمة العمومية المقدمة عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية لضمان حق المواطن في المعلومة الاحترافية والموثوقة.

في حين جدد بوسليماني دعوته إلى التكوين المتواصل للصحافيين لاسيما منهم المبتدئين في المهنة بغرض تمكينهم من مواكبة التطورات التي يعرفها المجال الاعلامي والوصول إلى نقل الخبر بطريقة احترافية.

وفي ذات السياق، كشف ذات المتحدث عن وجود مسعى لتوفير فرص تربص لفائدة الصحافيين في مجالات تخصصهم, وهذا بالتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية.

رمزي أحمد توميات

3 يناير، 2023

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