بوسليماني يحذر من المشعوذين الناقلين للمعلومات الخاطئة

حذر وزير الاتصال محمد بوسليماني، من المشعوذين الناقلين للمعلومات الخاطئة، مبرزا أن الخبراء هم الذين يعطون المعلومات الصحيحة

وصرح بوسليماني، لقناة “النهار”، أن هناك العديد من المعلومات الخاطئة التي لا تعتمد على العلم والطب، مؤكدا أن القطاع لم يصل إلى المبتغى المنشود.

وقال ذات المتحدث:” أن وسائل الإعلام مجندة لإعطاء المعلومات الصحيحة ونحن عملنا كي يكون هناك تنسيق مع المصالح المختصة”.

كما أكد وزير الاتصال على أن الخبراء هم الذين يعطون المعلومات الصحيحة، أين يمنعون المشعوذين من تقديم الأخبار المغلوطة.

وحذر الوزير نفس المسؤول من الأخبار الكاذبة لأن هدفها ضرب الجزائر في كل الميادين، داعيا وسائل الإعلام إلى أن تكون جبهة واحدة موحدة للتصدي لكل الأكاذيب.

رمزي أحمد توميات

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