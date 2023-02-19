بوسليماني يجدّد التزامه بتعزيز الاتصال المؤسساتي

جدّد، أمس ببشار، وزير الاتصال محمد بوسليماني تأكيده، التزام دائرته الوزارية بتعزيز الاتصال المؤسساتي.

وأكد الوزير في ختام الدورة التكوينية الرابعة حول الاتصال المؤسساتي التي احتضنها المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار أن قطاعه ملتزم بتنفيذ الإجراءات العملية لتعزيز وترقية الاتصال المؤسساتي. كما كشف بوسليماني بهذه المناسبة عن تنظيم دورات تكوينية مماثلة قريبا في ولايتي تلمسان وغرداية.

وأشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية التي شارك فيها ممثلو الصحافة الوطنية ورؤساء خلايا الاتصال من ولايات جنوب غرب البلاد (بشار بني عباس تندوف تيميمون أدرار برج باجي مختاري أكاديميون من جامعة الطاهر محمد بولاية بشار وغيرها من مؤسسات التعليم العالي عبر مختلف أنحاء الوطن.

واستمرت الندورة لثلاثة أيام (16-18 فبراير) حيث تمحورت حول عدة مواضيع منها: “الاتصال المؤسساتي العناصر المكونة لخطة الاتصال المؤسساتي” “مجتمع الاتصال”، “الاتصال في الفضاء العام وحقيقة التواصل”، “دور وسائل الإعلام المحلية في تعزيز السياسات العامة” و”التواصل في أوقات الأزمات” بالإضافة إلى محاور أخرى.

وللإشارة، شارك وزير الاتصال رفقة السلطات الولائية لبشار وممثلي المجتمع المدني والأسرة الثورية في مراسم إحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد الذي يصادف 18 فبراير كل سنة.

ش.ن

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