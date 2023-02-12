بوسليماني يؤكد: علاقة الجزائر بتونس لن تتأثر بسبب قضية أميرة بوراوي

تحدث وزير الاتصال محمد بوسليماني، عن امكانية تأثر العلاقة بين الجزائر وتونس بسبب هذه قضية الإجلاء غير القانوني للجزائرية أميرة بوراوي.

وشدّد بوسليماني في حوار مع موقع “الجزائر الآن ” على أن العلاقات “الجزائرية- التونسية” متينة. خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة ولن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف. لوسائل الإعلام الفرنسية التي لم يرق لها ولا لعرابيها أن تكون الجزائر سيدة قراراتها. مضيفا أن الجزائر إختارت أن تكون بجانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

و في هذا الصدد أوضح ذات المتحدث، أنه “بعد المحاولات اليائسة للصحافة الفرنسية لإستغلال قضية العار للهاربة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس. فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحرصا منه على قوة العلاقة بين الشعبين. قرر أن يوجه أمر بتسهيل عبور المواطنين التونسيين. و عدم عرقلتهم في الدخول إلى الجزائر عبر مراكز الحدود. وبالتالي فإن الرئيس تبون أغلق هذا الباب نهائيا”.

وحسب وزير الاتصال فانه في ظل كل هذه التحديات الكثيرة “اتضح أن أعداء الاستقرار والنجاح أصبحوا يستعملون كل ما لديهم من وسائل, بما فيها وسائل الإعلام, لتكسير هذه الوتيرة التصاعدية للبلاد”.

كما أكد نفس المسؤول على أن ” المطلوب و المنتظر من وسائل الإعلام الجزائرية بكل فئاتها. التصدي لكل هذه الحملات القذرة باحترافية ومهنية عاليتين”.

وعبر بوسليماني عن ثقته في قدرة الإعلام الوطني على “إبراز الصورة الحقيقية للجزائر و أن يكون السلاح الفتاك دون رصاص بل بالقلم والصوت والصورة. في مواجهة قوى الشر التي تتربص ببلادنا”.

رمزي أحمد توميات

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